En las cuencas cercanas a Yacyretá se esperan precipitaciones de variada intensidad

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Abr 18, 2017 - 7

La Entidad Binacional Yacyretá informó que los centros meteorológicos de referencia pronostican precipitaciones de variada intensidad en las cuencas de aporte más cercanas al embalse de Yacyretá y áreas aledañas a la Central Hidroeléctrica.

Se prevé que los montos máximos acumulados totales puedan llegar entre 100 y 150 mm, con mayor probabilidad durante la primera mitad del período.

Durante el final de la semana pasada se verificaron precipitaciones de mediana intensidad a nivel general, pero con núcleos puntuales de gran intensidad.

A modo de representar geográficamente las zonas con mayor afectación de lluvias durante el final de la semana, se visualizan a continuación los montos diarios estimados a través del procesamiento de imágenes satelitales GOES 13 (Fuente: Página web del Servicio Meteorológico Nacional Argentino: www.smn.gov.ar). La mayor utilidad de esta técnica radica en que representa adecuadamente la distribución areal de los fenómenos.

De la mañana del Sábado 15 a la del Domingo 16 “ampliación” de la imagen izquierda

Las áreas donde se concentraron los mayores valores acumulados de precipitación son las de color amarillo. En la imagen de la izquierda se ha hecho una ampliación, pudiéndose observar en la misma los núcleos puntuales mencionados más arriba, algunos de los cuales coinciden con localidades donde fueron registrados inconvenientes (ej. Ituzaingó, Pcia de Corrientes).

No obstante lo mencionado, dichas precipitaciones a nivel general han tenido escasa influencia sobre la hidrología del río Paraná.

Situación operativa de Yacyretá y niveles aguas abajo en las inmediaciones de la represa: Durante la semana pasada el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 13.100 m3/s, con valor máximo de 15.800 m3/s, y mínimo de 11.400 m3/s.

Para el día de hoy, Lunes 17 de Abril de 2017, se estiman 10.800m3/s.

Los caudales esperados en Yacyretá durante la presente semana estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución de las precipitaciones esperadas sobre la cuenca de aporte inmediata a Yacyretá, estimándose una afluencia dentro del rango de los 10.500 a 15.000 m3/s. El valor máximo está determinado por la evolución real espacio-temporal actual de los eventos meteorológicos mencionados más arriba, y la estimación del rango surge del estado actual del conocimiento en relación con los pronósticos.

El estado hidrométrico en la zona inmediata aguas abajo de Yacyretá, puerto de Ituzaingó (AR), tuvo durante la semana pasada una tendencia consistente con el comportamiento de los caudales. Los valores medidos en el hidrómetro de referencia en dicha zona se mantuvieron oscilando entre 1.20 y 1.80 m. En el día de la fecha, Lunes 17 de Abril de 2017, la lectura del hidrómetro del Puerto de Ituzaingó es de 1.50 m (lectura de la hora 02).

Se estima que dicho nivel se mantendrá oscilante, acotado entre 1.00 m y 1.80 m a lo largo de toda la semana, bien por debajo de los 3.50 m (nivel de alerta).

Análisis de tendencias a mayor plazo.

La situación hidrológica actual está en concordancia con las consecuencias esperables de los resultados de los análisis de mediano plazo realizados por los centros de referencia, y que han sido puestos en relieve por la Entidad Binacional en sus diferentes informes sobre el tema.

Los escenarios climáticos a más largo plazo, trimestre Abril-Mayo-Junio, previstos por los centros de referencia indican para la cuenca de aporte

directo al embalse de Yacyretá una tendencia de precipitaciones por encima de lo normal. Para el resto de la cuenca del río Paraná, situada aguas arriba de Yacyretá, no hay una tendencia definida de precipitaciones (área gris en el mapa CPTEC).

Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (izquierda) y por CPTEC e INMET de Brasil (derecha), correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Abril-Mayo-Junio de 2017.

Un escenario como el previsto por los centros de referencia, con un sesgo hacia lluvias por encima de lo normal durante el presente trimestre en la porción inferior de la cuenca de Yacyretá (30%, desde la confluencia de los ríos Paraná y Paranapanema) podría definir aumentos

puntuales de caudales. El origen más probable de aquellos sería desde las cuencas situadas entre Itaipú y Yacyretá, y la del río Iguazú.

Yacyretá continuará informando a la población las novedades acerca de estos temas.