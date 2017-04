Equipo del Hospital Billinghurts asiste a los inundados por efecto de la intensa lluvia

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Abr 10, 2017 - 126

Durante todo el fin de semana un equipo compuesto por médicos, enfermeros y personal de apoyo y móviles del Hospital Ricardo Billinghurts llevó la asistencia sanitaria a las familias que sufren las consecuencias de las inundaciones, por efecto de la intensa lluvia caída y que supera los 200 milímetros.

De acuerdo a información proporcionada por la Jefa de Personal del Hospital, Lola Carricaburo, la tarea continúa en horas de esta mañana y se mantendrá todo el tiempo que fuera necesario.

Carricaburo dijo: "Telefónicamente me comunique con el área de Acción social, pedí por las redes sociales colaboración y junto con el Personal del Hospital, Bomberos y particulares salimos a atender gente. San Jorge, Cueva León, Florida no pudimos llegar directamente.la gente de la Municipalidad colaboró cediéndonos un SUM , traía gente a atenderse. Llevamos ropas, colchones, atención",enumeró. Hoy salimos a las 10 de nuevo con un Médico para seguir atendiendo vecinos".

La situación lamentablemente no mejora ya que la lluvia, si bien es intermitente, no cesa y el pronóstico del tiempo no es bueno.