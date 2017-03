Enfermeros del Hospital de Ituzaingó reciben capacitación desde la Facultad de Medicina

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Mar 20, 2017 - 30

A partir de un acuerdo de trabajo en conjunto entre la Dirección del Ente Binacional Yacyreta (EBY) y la Facultad de Medicina de la UNNE, más de 70 enfermeros de la región serán capacitados por parte de la carrera de Licenciatura en Enfermería. Advierten que en el área de salud la parte más sensible dentro de los hospitales es la enfermería.

El Hospital Ricardo Billinghurst de Ituzaingó es el hospital cabecera que atiende las necesidades en salud de sus 40.000 habitantes pero, durante el verano cuadruplica esta cantidad ya sea por la afluencia turística, por recibir pacientes de otras provincias y hasta de países vecinos. Ante esta situación, el año pasado desde la Dirección del Ente Binacional Yacyreta (EBY) , se elaboró un proyecto denominado “Puesta en valor del hospital Billinghutrst” -y luego de una serie de reuniones, “vimos que una de las necesidades del hospital era la capacitación mas allá de otras necesidades como la parte edilicia, equipamientos e insumos, los más urgente era la formación del recurso humano” indicó Patricia Kaustner, Responsable de Relaciones con la comunidad del EBY.

“A partir de ahí estuvimos evaluando mucho el tema, capacitamos en responsabilidad profesional y allí nos dimos cuenta que en el área de salud la parte más sensible dentro de los hospitales es la enfermería. Por ello, arrancamos con quienes tienen el contacto permanente con la comunidad que son los enfermeros".

"Evaluamos la capacidad de con quién hacer un convenio y conseguir la apoyatura académica y es así que tenemos hoy a lado nuestro a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes que fue la primera institución a la que recurrimos y la verdad que fuimos muy bien recibidos y vimos las ganas de acompañar este proyecto", indicó a la hora de hablar del proyecto a partir del cual, con el aporte del EBY y la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNNE, más de 70 enfermeros de la región tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos científicos, capacidades, habilidades y destrezas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la comunidad en general.

Felix Piris, quien hace un mes asumió como Director del Hospital indicó que “partiendo de la premisa de que el saber no ocupa lugar, se programó y se hizo todo un trabajo previo a las necesidades en cuanto a recurso humano se refiere y siempre es importante tener en cuenta la capacitación y actualización permanente”.

“Ya que en nuestra área de salud uno no termina nunca de aprender y a veces por la distancia que nos separa de la capital correntina complica un capacitarnos, nos sentimos orgullosos de que la Facultad de Medicina este presente compartiendo su sabiduría con nuestro personal”, graficó quien está a cargo del único centro asistencial abierto las 24 horas durante los 365 días del año, ya que en la localidad no hay clínica privada de internación.

Por eso, destacó “la importancia de estar siempre capacitados, actualizados para brindar mejor atención a la comunidad. Los conocimientos avanzan, hay que estar siempre en constante evolución”.

Interacción Estado- Estado

La presentación oficial del proyecto denominado “Enfocados en la salud comunitaria: capacitando a equipos de gestión del cuidado”, se llevó adelante esta mañana en las instalaciones de la Hostería Yacyretá y tras la firma de un acuerdo de trabajo de cooperación entre el Ente Binacional Yacyreta (EBY) y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste se llevó a cabo el acto de inicio de las actividades de capacitación para el personal de enfermería del hospital “Ricardo Billinghurst” de Ituzaingó, provincia de Corrientes.

Participaron del acto el subsecretario de Energía de la Provincia y representante por Corrientes del Consejo de Administración de la EBY, Marcelo Gatti, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, Gerardo Omar Larroza, el director del hospital “Billinghurst”, Félix Piris, y la responsable de Relaciones con la comunidad del EBY, Patricia Kaustner.

Esta nueva herramienta de formación para más de 70 enfermeros de la zona contó además con la presencia del director de la carrera de Licenciatura en Enfermería, Fernando Gómez, y los capacitadores Lidia Radlovachki, Marcelo Díaz García y Javier Quiroga.

Al referirse a esta capacitación, el decano de la Facultad de Medicina, Omar Larroza, indicó: “Realmente para nosotros es una satisfacción enorme poder concretar esto y con Patricia casi al final del año pasado pudimos vislumbrar la importancia que nos han marcado los objetivos de esta nueva mirada del Gobierno nacional y el EBY para con la responsabilidad social y lo que tenga que ver con la calidad de vida de los ciudadanos”.

“Evidentemente a los correntinos durante un tiempo nos han postergado en la razón más valiosa, que es la calidad de ser humano y en esto una parte tiene responsabilidad la disciplina de la salud”, reconoció y destacó los beneficios de una nueva mirada que los gobiernos empiezan a delinear, como parte de una interacción Estado- Estado, porque en definitiva somos quienes hemos empezado a trabajar en objetivos comunes y a potenciar las políticas públicas en cada uno de los roles dentro de nuestras funciones”, destacó.

En tanto, Marcelo Gatti indicó: “Estamos abordando hoy en este lugar, un tema muy importante como es la capacitación de los trabajadores de la salud, y esto contribuye a la mejora de la calidad de vida y en consecuencia, la calidad de vida de toda la población de Ituzaingó.

Esto se da en el marco de una mirada diferente de las autoridades nacionales del EBY para con nuestra provincia, como siempre decimos que ha cedido una parte de su suelo para el emplazamiento de la central, como así también para parte del embalse. Que en otros años no tuvo el mismo trato, en tal sentido y en función de esa mirada diferente de esas instrucciones o actitudes con hechos concretos, nuestro Director ha tomado esta decisión de avanzar en este ámbito de responsabilidad social y firmar con la Facultad de Medicina de la UNNE, este acuerdo para la capacitación de los trabajadores de la salud del hospital Billinghurst”.

“Esta capacitación para nosotros es súper importante porque sentimos que a nuestros enfermeros les faltaba un poco de actualización, en este proceso de realizar las atenciones permanentes a la comunidad en lo que a la salud se refriere y es así que en el trabajo de revelamiento previo a la puesta en marcha de este proyecto de capacitación, ellos mismos eligieron los módulos en los que más necesitaban información”, indicó por su parte Silvana Carricaburu, Jefa de personal.