Con presencia del Ministro Lombardi y el Gobernador Colombi inauguraron antena de TDA

El ministro de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos del Ejecutivo Nacional, Hernán Lombardi junto al gobernador Ricardo Colombo y el vice-intendente local Juan Carlos Bertoia, dejaron inaugurada la puesta en funcionamiento de la antena de la Estación de Transmisión de la Televisión Digital Abierta, la primera de la administración nacional actual en el país.

Ricardo Colombi arribó en horas de la tarde junto al funcionario nacional al denominado barrio San Martín local, donde fueron recibidos por vice intendente anfitrión, Juan Carlos Bertoia, y estuvieron acompañados por la secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes; la ministro de Turismo, Inés Presman; el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; el subjefe del Departamento Administrativo de la Entidad Binacional Yaciretá, Eduardo Burna; legisladores, intendentes de localidades aledañas y público en general.

En la oportunidad se dio el puntapié oficial al funcionamiento de la citada Estación, dónde se encuentra la sede operativa y la correspondiente antena de TDA, que permitirá el acceso a la televisión abierta en la ciudad y en localidades aledañas como Isla Apipé y Ayolas (Paraguay), alcanzando a un total aproximado de 200mil nuevos televidentes.

Por otro lado, cabe mencionar que al mismo tiempo que se llevaba a cabo este acto, antecediendo a una lluvia inminente, como parte del plan de distribución de decodificadores y antenas que lleva adelante el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, en el complejo de la EBY se realizó la entrega de múltiples artefactos de TDA a gran parte de la comunidad más vulnerable de la zona en pos de la inclusión, a través del acceso a los contenidos culturales de la televisión abierta.

En tanto, al dar inicio al acto central de apertura formal del funcionamiento de la Estación, el vice intendente de la localidad, Juan Carlos Bertoia, agradeció a las autoridades presentes “por esta medida adoptada, ya que de esta manera se instauran las políticas públicas necesarias para el desarrollo cultural de nuestro pueblo”. “Es muy importante permitir el acceso a la cultura a través de la Televisión Digital Abierta, alcanzando también a zonas aledañas y a los sectores más vulnerables y remotos”, añadió el representante de la Comuna.

Continuando con su alocución, Bertoia agradeció nuevamente a los mismos “por esta oportunidad, la de proveer estos contenidos para el desarrollo de esta región a través de la distribución de las antenas”.

Finalmente, el mismo celebró "la posibilidad de que comunidades como Isla Apipé y Ayolas (Paraguay) tengan acceso a estos contenidos que nutren a nuestra comunicación", con la presencia de la jefa comunal de San Antonio de Apipé, Mónica Romero, en el mismo acto.

Al hacer uso de la palabra el mandatario provincial Ricardo Colombi expresó: “Este es un hecho muy importante, porque va a traer avances notables en materia de comunicación, acceso a información, posibilidades de acercar la cultura y el turismo a muchos hogares que hoy no tienen posibilidades. Y fundamentalmente es un hecho en el que con la presencia del ministro Lombardi, el vice-intendente y los demás funcionarios, se ratifica la decisión de trabajar en conjunto por el bien de la comunidad entre La Nación, La Provincia y el Municipio”.

Agregando: “la extensión del beneficio va a trascender nuestras fronteras, por lo que nuestros vecinos de Ayolas y otras localidades cercanas del Paraguay, van a poder conocer acontecimientos culturales, sociales y de toda índole de nuestro país. Lo que también en un futuro muy próximo contarán con la posibilidad de poder contar con producciones locales que mostrarán la realidad regional en sus distintos aspectos”.

Finalmente, el manifestó: “esta es una muestra muy clara de la política federalista y de integración que rige hoy en el país, que integra a los distintos sectores a estos beneficios y que fortalece la necesidad de trabajar en conjunto entre los distintos sectores de la vida nacional, en pos de brindar soluciones a los distintos sectores de la comunidad”.

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos de la Nación, al referirse a la inauguración de la Ante de Transmisión de la Televisión Digital Abierta en Ituzaingó, tras agradecer la presencia del Gobernador, destacar a los que asistieron al acto y valorar el trabajo que hace en la relación Corrientes-Nación, expresó: “con este acto de puesta en funcionamiento de la Antena de la Televisión Digital Abierta, aquí en Ituzaingó estamos dando cumplimiento a varios de los mandatos que nos impusiera el presidente Mauricio Macri, como es pasar del federalismo de las palabras a los hechos y el de valorar lo acciones y medidas que eran acertadas, corrigiendo algunas deformaciones que se advertían en esta. Y esto muy importante destacar, porque lo de la TV Abierta es un acierto, que necesitaba pulirse, hacerla eficiente y sobre todo generar las condiciones de pluralidad que es otro aspecto demandado por el presidente”

El funcionario nacional agregó: “se trata de televisión alternativa, que beneficiará a unas doscientas mil personas, sobre todo aquellos que no pueden acceder a los cables y otros sistemas costosos, es decir a los hogares más desprotegidos. El sistema se basa en dos concepciones muy importante, generar el acceso en igualdad de oportunidades todos del sistema y el acceso a lugares remotos, dado que llega a lugares que otros sistemas no pueden hacerlo. Con todo lo que ello significa, garantizando el acceso a la información, ampliando las posibilidades culturales, de conocimiento de hechos que ocurren en otras latitudes y en este caso incluso llegando a localidades de un país vecino como Paraguay, y fundamentalmente dejando atrás aquellos métodos de uniformar la información, generando contenidos plurales y donde la diversidad de opiniones es respetada”

Finalmente, Lombardi expresó: “quiero destacar que en este proyecto hemos puesto en valor el trabajo de los diversos sectores, como son la Nación, La Provincia y el Municipio, dando así respuestas concretas a las necesidades y demandas de la población. Junto a la puesta en marcha de esta Antena, se entregan decodificadores y antenas aquellos que tienen vigentes los diferentes planes sociales que tiene en marcha el el estado nacional, con lo que garantizamos el acceso al sistema”.

El funcionario durante un breve contacto con la prensa, destacó los diferentes planes que se llevan adelante en la Provincia, y la relevancia que se han generado a eventos culturales de la misma, como el Festival del Chámame, Carnavales y a atractivos turísticos como el Ibera, entre otros.

El mandatario también tuvo un breve contacto con los medios de comunicación, en el que ratificó la importancia del trabajo con la intendencia y la Nación, el acceso a la información y se mostró optimista que emprendimientos de generación de contenidos locales, servirán para que en distintas latitudes se conozca la cultura, los atractivos, el paisaje y la producción de la provincia.